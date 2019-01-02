MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı Ruhuna Aykırı Faaliyetlerinden Dolayı...
1 saat önce
MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.
MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:55 Kaynak: AA
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MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
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