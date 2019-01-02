Son Dakika Haberleri: MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı Ruhuna Aykırı Faaliyetlerinden Dolayı...

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı Ruhuna Aykırı Faaliyetlerinden Dolayı...

1 saat önce

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı Ruhuna Aykırı Faaliyetlerinden Dolayı..., System.String[]
MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Taner Tekin, Samsun, MHP, Güncel
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