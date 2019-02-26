Son Dakika Haberleri: MHP'de Seçim Hazırlıkları

MHP'de Seçim Hazırlıkları

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor.

MHP'de Seçim Hazırlıkları, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor. MYK, MDK ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor.

MHP'de 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar sürüyor. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'de Seçim Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]