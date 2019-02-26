MHP'de Seçim Hazırlıkları
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor. MYK, MDK ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor.
MHP'de 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar sürüyor. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:23 Kaynak: İHA
Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi
Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait