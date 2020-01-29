MHP'de yeni yönetim görevi devraldı - Son Dakika
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MHP'de yeni yönetim görevi devraldı

44 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatına atanan yeni yönetim düzenlenen törenle görevi devraldı.

MHP'de yeni yönetim görevi devraldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatına atanan yeni yönetim düzenlenen törenle görevi devraldı.


Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez kararı ile görevden alınan Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı'nda yeni yönetim düzenlenen törenle görevine başladı. Görevi önceki Başkan Yurttaş Bakkal'dan devralan ilçe Başkanı Bekir Bozkurt yaptığı açıklamada, "MHP İl Başkanlığımızın öngörüleri ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla Bandırma İlçe Teşkilatında bir kan değişimi gerçekleşmiş bulunmaktadır. Tek gayemiz Büyük Türk Milletinin bekasını yaşatmak, gönül coğrafyasında birlik ve beraberliği sağlamak olacaktır. Bandırma MHP İlçe Teşkilatı olarak Büyük Türk Milleti'nin üzerinde oynanan oyunun farkında olan fitne ve ihanetlere rağmen Bandırma Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayakta tutan bütün üyelerimize gönül dostlarına ve dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bayrak yarışında görevi devraldığımız Yurttaş Bakkal ve yönetimine yaptıkları hizmetlerden dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Bozkurt konuşmasının ardından önceki Başkan Yurttaş Bakkal'dan görevi teslim alarak çiçek takdiminde bulundu. - BALIKESİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Bandırma, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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