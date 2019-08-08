MHP'den 100 gün değerlendirmesi
1 saat önce
MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Orhangazi ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.
MHP Bursa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
İl Başkanı Cihangir
Kalkancı, Orhangazi
ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.
MHP Orhangazi ilçe teşkilatı, İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve il yöneticilerini ağırladı. Kalkancı, İlçe başkanı Necati Güneş ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi. MHP İl başkanı Cihangir Kalkancı'nın ziyaretinde 31 Mart mahalli seçimlerinden sonraki 100 günlük dönemin değerlendirmesi yapıldı. Ziyarette Orhangazi'deki eğitim ve sağlık yatırımları ile bazı hususlarda yaşanan eksiklikler değerlendirildi.
"MHP ittifaka sonuna kadar bağlı kalacaktır"
MHP İlçe başkanı Necati Güneş, 31 Mart seçimlerinde birlikte seçime girdikleri AK Parti
ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'na her zaman bağlı oldukları mesajını vererek, "Seçime kadar değil seçim sonrasında da Orhangazi'nin meselelerinin giderilmesi için el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte MHP olarak bize düşen her desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA
Gören'den Akşener'e 'Haydut' tepkisi Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı 2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu