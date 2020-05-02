MHP'den 3 Mayıs Milliyetçilik Günü kutlaması - Son Dakika
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MHP'den 3 Mayıs Milliyetçilik Günü kutlaması

6 saat önce

MHP Gaziantep Milletvekili Muhhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile 3 Mayıs 1944 günü Türk milliyetçisi gençlerin Nihal Atsız'a mahkemede destek vermek için mahkeme salonuna girmek istemesi ve ardından yaşanan olaylarla doğan Milliyetçilik Gününü kutladıMHP Milletvekili Muhittin...

MHP'den 3 Mayıs Milliyetçilik Günü kutlaması, System.String[]

MHP Gaziantep Milletvekili Muhhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile 3 Mayıs 1944 günü Türk milliyetçisi gençlerin Nihal Atsız'a mahkemede destek vermek için mahkeme salonuna girmek istemesi ve ardından yaşanan olaylarla doğan Milliyetçilik Gününü kutladı

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, mesajında Milliyetçilik Günü olarak kutlanan 3 Mayıs olayları hakkında bilgi vererek, "Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944- 29 Mart 1945 tarihleri arasında fikri ve siyasi hayatımızın önemli yirmi üç isminin yargılandığı davanın adıdır. Nihal Atsız, dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na 1 Mart - 1 Nisan 1944 tarihliOrhun Dergisi'nde iki mektup kaleme alır. Bu mektuplarda devletin içine komünist kadroların sızdığını, buna acilen bir önlem alınması gerektiğini izah eder. Hatta bazı isimler de verir. Bu yazı üzerine Sabahattin Ali, yazıda hakaret içeren unsurlar olduğunu iddia ederek dava açar.

3 Mayıs 1944 tarihinde Ankara'dadava başlar. Bu sırada Nihal Atsız'a destek vermek isteyen Turancı gençler İstiklal Marşı okuyarak Ankara Ulus Meydanı'na doğru yürüyüşe geçer, başbakanla görüşmek isterler. İstekleri kabul görmez. Gençlerin büyük bir çoğunluğu gözaltına alınır. O vakit üsteğmen olan rahmetli Başbuğumuz, Alparslan Türkeş de gözaltına alınanlar arasındadır.Ankara Nümayişi olarak adlandırılan bu olay ülkücü camianın şan ve şerefle sonsuza dek göğsünde taşıyacağı bir gurur abidesidir. O gün Milliyetçiler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır" denildi.

Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Orhan Şaik Gökyay, Hikmet Tanyu, Cahit Savaş Er, Nurullah Barıban, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sancar, Cebbar Şenel, Cemal Oğuz Öcal gibi isimleri de saymadan geçemeyeceğini belirten Taşdoğan, mesajında, "Yargılamalar sonucunda değişik sürgün ve hapis cezalarına çarptırılan Türk milliyetçilerinin abide isimleri o gün orada en büyük ateşi yakmış; bizlere ebedi bir emanet bırakmışlardır. Bu olayların başladığı 3 Mayıs günü bütün Türk dünyası için önemli bir gündür. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü istikbalden aldığımız güçle aynı heyecan, aynı şevk, aynı korkusuz yürekle kıyamete dek göğsümüzü gere gere kutlayacağız. Zira Türk olmaktan her daim bahtiyar yüreğimiz, her daim Türklük için atmakta, her daim Türk'e hizmet için çırpınmaktadır.

Aradan yetmiş altı yıl geçmiştir. Buradan tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Türklüğün istikbaline karşı nerede ve kim olursa olsunbir taarruza kalkışırsa, şunun açık bilinmesini isterim: yetmiş altı yıl önceki ruh kanıyla, canıyla dimdik ayakta durmaktadır. Tabutluklarda çile çekmiş, hakir görülmüş, yok sayılmış o günün bileği ve yüreği mert yiğitleri müsterih olsunlar. Öyle bir nesil geldi ki Türk yurdunu "Lider ülke Türkiye" yapma gayesini kendisine şiar edinmiş, kapıları döve döve, surları parçalaya parçalaya; bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayarıyla tarih yazmaktadır. Dünya hangi sürece evrilirse evrilsin, davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Dünya nizamının Türk'ün yüce gönlünde sağlanacağına zerre şüphemiz yoktur. Nerede bir mazlum varsa orada olacağız. Nerede aç varsa doyuracağız, çıplak varsa giydireceğiz. Bizim davamız nefis davası değildir. Bizim davamız başkaları için kendini ateşe atma davasıdır. Ülkü yolunun tarihi okunduğu vakit bu söylediklerimin bol keseden atılmış teneke gürültüleri olmadığı, hakikatlerin mermere vura vura kazınmış hali olduğu görülecektir. Türk tarihini bol okuyunuz. Gücümüzü nereden aldığımız daha iyi anlaşılacaktır. Zira 'Bir Türk dünyaya bedeldir.' 3 Mayıs'ın abide şahsiyetlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu davaya hizmet etmiş herkesi cennetine kabul etsin. Bütün Türk dünyasının 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:45 Kaynak: İHA


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