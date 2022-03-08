MHP'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paneli - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paneli

08.03.2022 16:40
MHP'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paneli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kadınların saygınlığına gölge düşüren, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağ dışı uygulamanın karşısında güçlü bir şekilde durduklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kadınların saygınlığına gölge düşüren, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağ dışı uygulamanın karşısında güçlü bir şekilde durduklarını söyledi.

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında parti genel merkezinde panel düzenlendi.

Yılık, panelde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amaç ve hedefine ulaşmayacaktır." ifadesini anımsatarak, parti olarak kadınların kalkınma sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlayacak politikalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kadınların toplumsal statülerini güçlendirmek anlamında önemli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yılık, şöyle devam etti:

"Kadınların siyasetteki varlığını artırmak, istihdam ve sosyal hayatın belirleyici unsurlarında hak ettiği konuma taşınmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların şiddete maruz kalmasına yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortadan kaldıracak çalışmalar yürütmekte, sivil toplum kuruluşları ve medyanın bu konuda duyarlı hareket etmesi manasında farkındalık artırıcı faaliyetleri paylaşmaktayız. Kadınların saygınlıklarına gölge düşüren, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağ dışı uygulamanın karşısında güçlü bir şekilde durmaktayız."

Yılık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün vesilesiyle hakları için uğraş veren, çocukları ve aileleriyle savaşın ortasında kalan tüm kadınların hayatın gerçekleriyle mücadelesinde her daim yanlarındayız." ifadesini kullandı.

"Her yıl kadına yönelik şiddet artıyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın da kadına yönelik şiddetin tarihini anlattı.

Prof. Dr. Sargın, kadına yönelik şiddetin tarihinin ilk olarak kayıtlarda 3 bin yıl öncesine dayandığına dikkati çekerek, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bizim değil, küresel bir sorun olarak toplumsal yaşamda ne yazık ki yerini almakta." dedi.

Dünyada ilk kez 1987'de kadına yönelik şiddete dikkatin çekildiğini ve bu tarihe kadar kadına yönelik şiddetin günlük hayatın bir parçası olarak algılandığını aktaran Sargın, konuya ilişkin ilk bilimsel çalışmanın da 1971'de yayınlandığını kaydetti.

Şiddetin en çok görüldüğü yerin aile olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sargın, şöyle konuştu:

"Her yıl dünyada 1,6 milyon kadın şiddetin kurbanı olmakta, hayatını kaybetmekte. Faili meçhuller ya da şüpheliler hariç. Farklı ülkeler üzerinde yapılan çalışmalarda 15-49 yaş arasındaki kadınlar yüzde 15-71 arasında değişen oranlarda şiddete maruz kalmakta. Bu oran Türkiye'de yüzde 75'dir. Dünyada ilk sıralardayız. Her yıl kadına yönelik şiddet artıyor."

MHP'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli
MHP'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli
MHP'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli
MHP'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli

YORUMLAR
500
KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI Yıldırım'da kadının adı var Yıldırım'da kadının adı var Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı

Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Kadınlar Günü, MHP Genel Başkanı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paneli - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:07:25. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement