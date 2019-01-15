Son Dakika Haberleri: MHP'den "Adli Sicil Belgelerinin İncelenmesi ve Seçilme Yeterliliği" Semineri

MHP'den "Adli Sicil Belgelerinin İncelenmesi ve Seçilme Yeterliliği" Semineri

6 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından Van'da "Seçim Mevzuatı ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları Işığında Adli Sicil Belgelerinin İncelenmesi ve Seçilme Yeterliliği" eğitimi verildi.

MHP'den
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından Van'da "Seçim Mevzuatı ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları Işığında Adli Sicil Belgelerinin İncelenmesi ve Seçilme Yeterliliği" eğitimi verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı il başkanları ile ilçe başkanları katıldı. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından görevlendirilen hukukçular Mehmet Yaşar Koçak ve Derviş Orak tarafından seminer verildi.

Seminer sonunda açıklamalarda bulunan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Öncelikler genel merkezimiz tarafından Van ilimizde gerçekleştirilen bu güzel seminere ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Genel anlamda bütün parti teşkilatı ve Van ilimizde birlik ve beraberlik günü olduğunu belirtmek isterim. Van ilimiz, Türkiye geneli stratejik olarak önemli bir konuma sahiptir. Van'da Türk bayrağının ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

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