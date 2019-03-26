Son Dakika Haberleri: MHP'den "Ahmet Şafak" Konseri

MHP'den "Ahmet Şafak" Konseri

34 dakika önce

Kayseri MHP İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde Ahmet Şafak konseri düzenlenecek.

MHP'den
Kayseri MHP İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde Ahmet Şafak konseri düzenlenecek.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de gelenek haline gelen MHP tarafından düzenlenen seçim öncesi konserlere bu yıl da yenisini eklediklerini söyledi.

Tok, yarın saat 19.00'da Ahmet Şafak'ın sahne alacağı konserin ücretsiz olacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA

Kadir Has, Kayseri, Ahmet Şafak, MHP, Güncel
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