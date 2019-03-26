MHP'den "Ahmet Şafak" Konseri
34 dakika önce
Kayseri MHP İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde Ahmet Şafak konseri düzenlenecek.
Kayseri MHP
İl Başkanlığı tarafından Kadir Has
Kongre Merkezinde Ahmet Şafak
konseri düzenlenecek.
MHP İl Başkanı Serkan
Tok, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de gelenek haline gelen MHP tarafından düzenlenen seçim öncesi konserlere bu yıl da yenisini eklediklerini söyledi.
Tok, yarın saat 19.00'da Ahmet Şafak'ın sahne alacağı konserin ücretsiz olacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA
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