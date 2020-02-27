MHP'den AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve beraberindeki heyet AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Remzi Karaaslan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.



MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan da Cumhur İttifakı olarak ülkeye ve şehre hizmet için var güçleri ile çaba sarf ettiklerini söyledi.



Ziyaretin sonunda Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya hediye takdiminde bulundu. - KONYA