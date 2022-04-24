Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı - Son Dakika
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Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı

24.04.2022 13:22

Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı Milliyetçi Hareket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıldır Ayvansaray'da iftar çadırı kuruyor.

Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı

İSTANBUL - Milliyetçi Hareket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıldır Ayvansaray'da iftar çadırı kuruyor. İki yıllın pandemi arasından sonra yeniden başlayan iftarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı 18 yıl önce Ayvansaray Hacı Hüsrev Parkı'nda başlattığı iftar çadırı geleneğini sürdürüyor. İftar saatinde ihtiyaç sahipleri, yolda kalmış vatandaşlar kurulan çadırda oruçlarını açıyor. İki yıllık pandemi arasından sonra yeniden başlayan iftarlar, yoğun ilgi görüyor.

İftar çadırı geleneğini anlatan Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Caymaz "MHP 18 sene geleneği olan iftar çadırımız bu sene de 20'inci günümüzü bitirdi. Bu bir gelenek. 18 yıldır MHP Fatih İlçe Başkanı bütün arkadaşlarımız bu çadırı sürdürdüler. Burası hizmet yeri. Biz bu hizmeti yapmaktan çok memnunuz. Herkesten Allah razı olsun. Önümüzdeki senelerde de bu hizmete devam edeceğiz. Ölene kadar devam etmesini istiyoruz inşallah. 18 yıl boyunca bu hizmeti başlatıp hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Onların hizmetine biz devam ettik. Bizden sora de gençler devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı
Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı

YORUMLAR
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Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği: MHP iftar çadırı - Son Dakika


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