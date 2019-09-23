Son Dakika Haberleri: MHP'den Bahçeli açıklaması: Sağlık durumu iyi, şuuru açık
Son Dakika Dünya Haber

MHP'den Bahçeli açıklaması: Sağlık durumu iyi, şuuru açık

1 saat önce

MHP'den Bahçeli açıklaması: Sağlık durumu iyi, şuuru açık

MHP'den Bahçeli açıklaması: Sağlık durumu iyi, şuuru açık, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Kalp hastalığı ile ilgili hiçbir problemi yoktur. Konuşabilen bir durumdadır. Sayın Genel Başkanımızın genel durumu iyi durumdadır. Tetkiklerin çoğu yapıldı, herhangi bir problem yok. Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.


Ayrıntılar geliyor

Euronews.com'da Görüntüle

MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi
Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'den Bahçeli açıklaması: Sağlık durumu iyi, şuuru açık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]