MHP'den Bahçeli açıklaması: Sağlık durumu iyi, şuuru açık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Kalp hastalığı ile ilgili hiçbir problemi yoktur. Konuşabilen bir durumdadır. Sayın Genel Başkanımızın genel durumu iyi durumdadır. Tetkiklerin çoğu yapıldı, herhangi bir problem yok. Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.



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