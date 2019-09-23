MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
2 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:45
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