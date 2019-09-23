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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

2 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:45 
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Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi
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