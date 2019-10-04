Son Dakika Haberleri: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

2 saat önce

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi.

Devlet Bahçeli, Erkan Akçay, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den, "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın" çağrısı
CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:00:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]