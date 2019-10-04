MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
2 saat önce
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:56
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