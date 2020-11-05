MHP'den Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası'na ziyaret - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Süleyman Yaşagör'ü ziyaret etti.

Tercan, ziyarette yaptığı konuşmada, koronavirüs nedeniyle esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Esnafın sıkıntılarını gidermek için MHP olarak ne gerekiyorsa fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Tercan, şöyle konuştu:

"Borçlarının ertelenmesi, faizsiz kredi verilmesi, vergi ve Bağ-Kur pirim borçlarının taksitlenmesi durumunda rahat nefes alacağı ve rahatlatacağı bir gerçektir. Esnafımızın bu sıkıntılarının giderilmesi için MHP olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yerine getireceğimizi, milletvekillerimize ileteceğimizi ve konuyu takip edeceğimizi ifade etmek isterim."

Yaşagör ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tercan'a teşekkür etti.