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MHP'den Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek

1 saat önce

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar tarafından, Suriye'nin Kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

MHP'den Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek, System.String[]

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar tarafından, Suriye'nin Kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.


TSK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından, partinin bulunduğu Kışla Caddesinde esnaflara Türk Bayrağı dağıtılırken, esnaflar ve vatandaşlar da destek oldu.


MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından yaklaşık 300 esnafa bayrak dağıtımı gerçekleşti.


MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, bayrak dağıtımında yaptığı basın açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Malatya'mızdaki esnaflarımızı, iş yerlerini bayraklarla donatıyoruz" ifadelerini kullandı.


Avşar, "Bugün Milliyetçi Harekat Partisi olarak bizler de Mehmetçiğimize destek vermek için bir bayrak asalım dedik. Esnafımızı gezip bayraklarımızı dağıtıyoruz. Mehmetçiğimiz barış harekatında Suriye'ye girmiş bulunmaktadır. Burada öncelik Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Sonrasında güneyimizde oluşacak bir terör devletine engel olmak ve oradaki PKK/PYD DAEŞ'i temizlemek ve oraları güvenli hale getirmektir. Cenab-ı Allah ordumuza zeval vermesin. Başarılı bir şekilde operasyonunu bitirip kazasız belasız ülkemize dönmesini temenni ediyoruz." dedi. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Malatya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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