MHP'den Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti
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Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Aydemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Tepebaşı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
İlçe Başkanı Uğur Yüceses ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Aydemir
, İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Milliyetçi Hareket Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Aydemir, makamında ziyaret ettikleri Başkan Bozkurt'a ve yeni oluşan Meclis üyelerine görevlerinde başarı dileklerinde bulundular.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP
Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses'e ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Aydemir'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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