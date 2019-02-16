Son Dakika Haberleri: MHP'den Başkan Çetinbaş'a Nezaket Ziyareti

MHP'den Başkan Çetinbaş'a Nezaket Ziyareti

1 saat önce

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkan adayı Alim Işık AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP'den Başkan Çetinbaş'a Nezaket Ziyareti, System.String[]
Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkan adayı Alim Işık AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ali Çetinbaş ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkan adayı Alim Işık İl Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Görüşmede 31 Mart Yerel Seçimleri konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin ziyaretinde AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu'da hazır bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Politika
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