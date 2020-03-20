MHP'den belediyelere 'koronavirüs' yazısı - Son Dakika
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MHP'den belediyelere 'koronavirüs' yazısı

6 saat önce

MHP Genel Merkezi'nden koronavirüs tedbirlerine ilişkin belediyelere gönderilen yazıda, "Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır" denildi.

MHP'den belediyelere 'koronavirüs' yazısı, System.String[]

MHP Genel Merkezi'nden koronavirüs tedbirlerine ilişkin belediyelere gönderilen yazıda, "Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır" denildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, koronavirüs nedeniyle alınması gereken tedbirlere ilişkin partili belediye başkanlarına yazı gönderdi. Yazıda, MHP'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla devletin aldığı tüm tedbirleri desteklediği ve uygulamaya konulmasına öncülük ettiği belirtilerek, "Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu belediye başkanlıkları devletimizin almış olduğu tedbirleri destekleyip uygularken aşağıda belirtilen hususlara özellikle riayet etmeleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu uyarı ve alınması gereken tedbirlerin uygulanması noktasında belediyelerimiz milletimize örnek olmalıdır" denildi.

'BORCU OLANLARIN SUYU KESİLMEMELİ, KİRACILARA KOLAYLIK SAĞLANMALI'

Açıklamada, belediye başkanlıkları tarafından alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Devletimizin yetkili kurumları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kişilerden doğrudan bilgi alınmalıdır. Alınan bilgiler vatandaşlarımız ile paylaşılmalı, toplumun yanlış bilgilendirilmesine müsaade edilmemelidir. Belediyelerimizin 'reklam-tanıtım' alanlarında özellikle Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerine yer verilmeli, bu bilgilerin ve uyarıların daha çok vatandaşımıza ulaşmasında belediyelerimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmalıdır. KOVİD-19 virüsünün insandan insana bulaşmasında en önemli etkenin insanların birbirleri ile temasları olduğu uzmanlarca sık sık belirtilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın birbirleri ile temas olasılığı fazla olan her çeşit organizasyon mutlaka iptal edilmeli ya da ertelenmelidir. Vatandaşlarımızın yoğun kullandıkları alanlar ve toplu taşıma araçları sık sık dezenfekte edilmeli, kontrolleri yapılmalıdır. Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır. Sık sık gündeme gelen kimi ürünlerin fiyat artışı konusunda belediye zabıtalarımız denetim ve kontrollerini arttırmalı, vatandaş mağdur edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina kurallarının ve tedbirlerinin uyulması ve uygulanması konusunda belediyelerimiz mutlaka üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir."


Milletvekili, Ankara, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:42 Kaynak: DHA

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