MHP'den Bünyan Çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Bünyan'a çıkarma yaptı. Bünyan İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Yönetimi, Bünyan'daki ilçe teşkilatıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Bünyan'a çıkarma yaptı. İstişare toplantısına; Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Serap Şule Kalın katıldı. Bünyan'daki sorunların çözümünü konu alan toplantıda Bünyan'ı daha yaşanır bir yer yapmak ve kalitesini arttırmak için kararlar alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Düzen: "Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan İlçe Teşkilatı olarak düzenlediğimiz programda İl Başkanımız Sayın Serkan Tok, Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy, MYK Üyemiz Serap Şule Kalın, Bünyan Meclis Üyelerimiz Nagehan Altun, Mehmet Emre Taşçı, Ramazan Öztürk, Mustafa Göktaş, mahalle muhtarlarımız, oda başkanlarımız ve Bünyanlı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bünyan için ne yapabiliriz konusunda dertleştik, istişare ettik. Amacımız Bünyan'ımızın sorunlarını nasıl çözeriz Bünyan için ne yapabiliriz tüm kadrolarımızla Bünyan için nasıl el ele verebiliriz, bunun mücadelesini vermek. Bu uğurda mücadele vermek bizlerin en asli görevidir. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin inşallah. Katılımlarıyla bizleri şereflendiren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Serkan Tok ise sosyal medya hesaplarından ziyarete ilişkin fotoğraflar yayınladı. Tok: "Milletvekilimiz Baki Ersoy Bey ile Bünyanlı hemşerilerimizin sorunlarını dinledik" dedi.



Baki Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Ersoy mesajında: "Bünyan İlçemizde Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz ile bir araya gelerek dertleştik.



Biz çiftçilerimizin her daim yanındayız, problemlerinizi biliyoruz ve Allah'ın izniyle çözeceğiz...



Sevdamız Bünyan



Sevdamız Kayseri" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ