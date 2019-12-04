Son Dakika Haberleri: MHP'den 'ceza indirimi' için 'sözümüzü unutmayacağız' açıklaması
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MHP'den 'ceza indirimi' için 'sözümüzü unutmayacağız' açıklaması

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ceza indirimiyle ilgili olarak "Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz, Türk ve Türkiye sevdalısı milliyetçi, ülkücü hareketiz." ifadelerini kullandı.

MHP'den 'ceza indirimi' için 'sözümüzü unutmayacağız' açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ceza indirimiyle ilgili olarak "Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz, Türk ve Türkiye sevdalısı milliyetçi, ülkücü hareketiz." ifadelerini kullandı.


Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

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Devlet Bahçeli, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:58 
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