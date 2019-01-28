Son Dakika Haberleri: MHP'den CHP'ye Aday Eleştirisi

MHP'den CHP'ye Aday Eleştirisi

22 dakika önce

CHPye, 31 Mart yerel seçimi için İzmir belediye başkan adaylarını açıklanmasının ardından MHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Serdar Seçgin ve Cumhur Bulut'tan da eleştiri geldi.

MHP'den CHP'ye Aday Eleştirisi, System.String[]
CHPye, 31 Mart yerel seçimi için İzmir belediye başkan adaylarını açıklanmasının ardından MHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Serdar Seçgin ve Cumhur Bulut'tan da eleştiri geldi.

Cumhur İttifakı olarak seçimlere giren MHP İzmir İl Teşkilatı seçim hazırlıklarını sürdürüyor. MHP'nin Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin ve Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, CHP İzmir adaylarının bazılarının aday adayı oldukları yerlerden değil farklı ilçelerden aday gösterilmesine tepki gösterdi. İzmir'in güçlü ve köklü bir demokrasi geleneği olduğunu söyleyen Serdar Seçgin, "Yaptım oldu ve istediğimi istediğim yerden aday gösteririm, diyerek tepeden inmeci bir politika ortaya koyan CHP, bu anlayışıyla İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir. Demokratik ve siyaset etiğine yakışmayan bu tutum hiçbir meşru gerekçeyle açıklanamaz. Aday adaylığını Çiğli'den koyan birinin CHP üst yönetince Narlıdere'ye kaydırılması tamamen iradelerin ipotek altına alınmasıdır. İzmirliler de bunun gereğini yapacaktır" dedi.

BULUT: İFLAS ETMİŞ BİR SİYASET PRATİĞİ

CHP'nin yerel yönetim anlayışının çağ dışı olduğunu öne süren Cumhur Bulut ise, "Yapılan aday açıklamaları ve değişiklikler aslında CHP'nin iflas etmiş bir siyaset pratiğinin göstergesidir. Bu yöntemle aday açıklama tek partili dönemden kalma bir zihniyetin tezahürüdür. Narlıdere'ye Çiğli'den, Çiğli'ye de Narlıdere'den aday çıkarmak komik değilse nedir? Geçen dönem Karşıyaka'ya Konya Ereğli'den aday getirmişlikleri de vardı ama bu defa gerçekten zihniyetlerinin çöktüğünü gördük" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

İzmir, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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