MHP'den CHP'ye maske tepkisi - Son Dakika

MHP'den CHP'ye maske tepkisi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP'li milletvekillerin TBMM Genel Kurulu'nda taktığı Mustafa Kemal Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maskeleri daha sonra çöpe attıklarını ileri sürdü.

MHP'den CHP'ye maske tepkisi, System.String[]

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP'li milletvekillerin TBMM Genel Kurulu'nda taktığı Mustafa Kemal Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maskeleri daha sonra çöpe attıklarını ileri sürdü. Çöpe atılan maskelerin fotoğraflarını paylaşan Osmanağaolu, "CHP'li statü sahipleri, maalesef sosyal medyada 3-5 beğeni almak uğruna ay yıldızlı bayrağımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çöplere atılmasına göz yummuşlardır" dedi.

MHP'li Tamer Osmanağaoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP'li milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk imzalı ve Türk bayraklı maske takmalarına tepki gösterdi. Osmanağaoğlu, söz konusu maskelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer tarafından hazırlatıldığını söyleyerek, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu Meclis'i, Çav Bella ile anan Tunç Soyer; yine bir başka rezalete imza atmıştır. Fakat bu kez rezalette söz konusu olan, sadece kendi imzası değildir. Bu kez kepazeliğine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını da sancağımızın ay yıldızını da alet etmiştir. Kendisi ve mensubu olduğu zihniyet göz boyama işlerinin erbabı olmakla beraber; o imzaya ve o sancağa oldukça uzak insanlardır. Bu yüzden de Tunç Soyer; millete dağıttığı, takriben 2-3 saat sonrasında işlevsiz hale geldiği için çöpe gidecek bir maskenin üzerine kutsal değerlerimizi yerleştirebilmektedir" dedi.

'ÇÖPE ATILMASINA GÖZ YUMMUŞLARDIR'

CHP'li milletvekillerinin de bu rezalete ortak olduğunu kaydeden Osmanağaoğlu, "Bu pervasızlığa alet olan ve bu maskeleri takarak rezalete ortak olan CHP'li statü sahipleri, maalesef sosyal medyada 3-5 beğeni almak uğruna ay yıldızlı bayrağımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çöplere atılmasına göz yummuşlardır. Belediyeciliği hizmet yerine külfet zanneden bu zihin yapısından zaten hemşerilerimiz artık umudu kesmiştir. Muhtemelen onlardan sadır olacak herhangi bir doğru adımı görmeye; İzmirlilerin toplam ömrü vefa etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ TAHKİR ETMEKTİR'

CHP'nin milli değerleri itibarsızlaştırdığını savunan MHP'li Tamer Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Milli ve manevi değerlerimizi bir meta olarak gören, eşsiz kıymetlerimizi değersizleştirmeyi görev addeden bu bulanık akıl hem yaptıklarıyla hem de yapmadıklarıyla bu şehri utandırmaya devam etmektedir. Fakat Tunç Soyer zihniyetinin sebep olduğu utanç, artık İzmir'imizin sınırlarını aşmıştır. Bu maske faciasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olmakla övündüğü İzmir'in hiçbir evladı ve büyük Türk milletinin hiçbir ferdi kesinlikle kabul etmeyecektir. Çünkü Tunç Soyer'in sebep olduğu bu tablo, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak ve tahkir etmektedir. Bu hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir. Milli değerlerimizi itibarsızlaştırmaya yönelik bütün adımlar; milletin öfkesi altında paramparça olmaya mahkümdur. Lansman çalışmaları düzenleyerek, ambalaj parlatarak, PR oyunları tertip ederek İzmir'i kandıracağını sananlar fena halde yanılmaktadır. Fakat bu çiğ gayretlerini, Türk bayrağı ve Atatürk ismi altında kamufle edeceğini zannedenler kutsal değerlerle oynayınca nasıl bir tokat yiyeceklerinin farkında değildir. İçi kof, ruhu boş, zihinleri kirli, söylemleri zehirli reklam guruları; aziz Türk milletinin nefretinde boğulmaya mahkümdur."

'TÜRK MİLLETİ DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAR'

Osmanağaoğlu, Türk bayrağının; gizli gündemlerin içinde kaybolmuş kirli hesap sahiplerini gizleyecek maskelere değil, hürriyet gönderinin en tepesine layık olduğunu dile getirerek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi 'Bayrak İzmir'den doğrulmuş, İzmir'de destan yazmış, Ege'nin semalarında parlamıştır'. Dünden bu yana aziz milletimizin haklı tepkisiyle karşılaşan bu menfur hadise umarım ki müsebbiplerini derin bir muhasebeye yöneltir.  Aksi takdirde milletimizin keseceği reçetenin son derece acı olacağını da hatırlatmak isterim. Türk milleti değerlerine sahip çıkacak ferasete, değerlerini itibarsızlaştırma heveslisi olan çevrelere cevap verecek cesarete ve haddi aşanlara haddini bildirecek kudrete; dün olduğu gibi, bugün de sahiptir" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP'den CHP'ye maske tepkisi - Son Dakika

Son Dakika

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