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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
6 saat önce
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığının çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Liderimiz her gün genel merkeze geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Depboylu, şunları kaydetti Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:37
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