MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika Dünya

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

6 saat önce

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığının çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Liderimiz her gün genel merkeze geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Depboylu, şunları kaydetti Açıklaması

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Devlet Bahçeli, Deniz Depboylu, MHP, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:37 
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