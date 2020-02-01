MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığının çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Liderimiz her gün genel merkeze geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Depboylu, şunları kaydetti Açıklaması