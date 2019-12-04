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MHP'den Doğu Türkistan açıklaması

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Fuat Kozak, bütün dünya devletlerinin Doğu Türkistan'daki iğrenç ve insanlık dışı olaylara gerekli hiç bir müdahalede bulunmayıp adeta olaylara seyirci kaldığını belirtti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Fuat Kozak, bütün dünya devletlerinin Doğu Türkistan'daki iğrenç ve insanlık dışı olaylara gerekli hiç bir müdahalede bulunmayıp adeta olaylara seyirci kaldığını belirtti.


Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan Fuat Kozak, konuyla ilgili açıklamasında, Doğu Türkistan'ın kanayan yara olduğunu belirtti. Kozak, "Her nedense dünyanın duymazdan ve görmezden geldiği dünya tarihinin en büyük soykırımları işkenceleri ve psikolojik baskılarının uygulandığı Doğu Türkistan halkı yalnızlığına terk edilmiş durumdadır. Bütün dünya devletleri bu iğrenç ve insanlık dışı olaylara gerekli hiç bir müdahalede bulunmayıp adeta olaylara seyirci kalmaktadır. Çin'in bu baskıları ve zorbalıkları her geçen gün şiddetini ve acımasızlığını arttırarak devam etmektedir. İnsanlık tarihi var olduğundan bugüne kadar bütün zalimler kaybetmiş mazlumlar kazanmıştır. Allah mazlum olan soydaşlarımızı, kardeşlerimizi korusun ve kollasın, zalimlere de fırsat vermesin" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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