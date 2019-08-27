MHP'den EMŞAV'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve il yönetimi, kısa adı EMŞAV olan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfını ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, "Vakıfımız; vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerler uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerin geride kalan ailelerine sahip çıkmak, şehitlerimizin nurlu, gazilerimizin onurlu insanlar olarak toplumda hak ettikleri saygın yeri edinmeleri amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Şu an da 10 ilde şube temsilciliği bulunan vakıf, Türk Polis Teşkilatımızın yaklaşık 1600 şehit ve 700 gazi ailesine hizmet sunmaktadır. MHP Malatya İl Başkanının ziyaretleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Şahsıma ve vakıf yönetimim adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Ülkemizin, milletimiz birliğini bozmayı amaçlayan şer cephesine karşı adeta var olma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele kapsamında vatan evlatları şehit düşüyor, kimi yiğitler gazi oluyor. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün şehit ailelerinin acıları bizim de acımızdır. Acılarımızı paylaşarak, daha çok kaynaşarak bu zor günleri atlatacağız inşallah" şeklinde konuştu.



Ziyaret sonrası MHP Malatya İl Başkanı Avşar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk'a Şehit ailelerine ve Gazilere verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. - MALATYA