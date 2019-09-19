MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı, Ahilik Haftası kapsamında "Siftah bizden bereket Allah'tan" sloganıyla ziyaret ettiği esnafların tezgahlarına siftah parası bıraktı.



MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı ve 'Siftah bizden bereket Allah'tan' sloganı ile esnaflara siftah parası bıraktı.



Ahilik Haftası çerçevesindeki etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Kılıç, "Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız" dedi.



Başkan Kılıç, "Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Ahi, kelime anlamı olarak eli açık demektir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin tavsiyesi ile Ahi Evran tarafından kurulan bir teşkilat. Ecdadımız tarafından yüz yıllar önce kurulan bu teşkilat, esnaflar arasında birliği, dirliği, dayanışmayı, sevgiyi ve güzel ahlakı bünyesinde toplayan; prensibi ve felsefesi bu olan bir teşkilattır. Bu teşkilat sayesinde yıllardır Türk-İslam medeniyetinin olduğu her yerde çok önemli bir misyon yüklenmiştir. Bu misyonun günümüzde de devam etmesini Türk milliyetçileri olarak arzu ediyor ve bekliyoruz. Esnaflarımız, Ahiliği, bu ruhla ve anlayışla inşallah daha nice yüz yıllara götürerek devam ettirirler. Esnaflarımıza siftah ve bereket parası olarak takdim ediyoruz. İnşallah, esnaflarımızın kazançları da bol ve bereketli olur. Temennimiz ve duamız da budur. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı da tüm kalbimizle kutluyoruz" şeklinde konuştu.



Kendileri için hoş bir sürpriz olduğunu ifade eden esnaf, unutulan Ahilik şuurunu hatırlatan bu uygulamayı memnuniyetle karşıladılar. - KAHRAMANMARAŞ