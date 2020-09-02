MHP'den galericiler için ek süre talebi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, oto galericilerin yetki belgesi alması düzenlemesinin yeniden gözden geçirilerek ek süre verilmesini istedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışına ilişkin düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ikinci el oto alım satımı yapan esnafa yönelik getirilen yeni çalışma şartları ve zorunlulukların birkaç kez tehir edildiğini hatırlattı. Yılbaşında verilen sürenin korona virüs sürecine denk geldiğinin altını çizen Bulut, bu sürenin tekrar gözden geçirilerek ek süre verilmesini istedi.

İkinci el oto alım satımına yönelik getirilen düzenlemelerin genel itibariyle yerinde bir çalışma olduğunu ifade eden MHP'li Bulut, bazı sorunlarla karşılaşıldığını belirterek, "İkinci el oto alım satım yapan esnafımızın yüzde 80'i oto alım sitesi olmayan yerlerde ticaretini yapmaktadırlar. Ayrıca yeni çıkan yasa gereği yetki belgesi almak için ruhsat almak zorunludur. Ülkemizin maddi ve manevi zor bir dönemden geçtiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde yeni uygulamaya giren yükümlülükler sebebiyle oto galerici esnafımızın büyük çoğunluğu sıkıntıya düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Ek süre talebi

Birçok galerici esnafının apartmanların altında ticari faaliyetlerini sürdürmekte olduğuna dikkat çeken Bulut, "Şimdi apartman altına ruhsat verilmediği için oto alım satım işini yapan galerici esnafı yetki belgesi de alamamaktadır. Taşınacak alternatif yerler olmadığı için de ceza durumuna düşmektedirler. Galerici sitelerin şehirlerin ihtiyacını giderecek büyüklüğe oluşuncaya kadar yer konusunun yeniden gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için esnafımıza yeni bir süre verilmesi gerekmektedir. Yoksa oto galericilerimiz çok mağdur olacaklardır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenleme ile ikinci el oto alım satımları için devletin, yetkili ekspertizlere sorumluluk yüklediğinin altını çizen Bulut, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Ayrıca ikinci el yönetmeliğine göre motorlu kara taşıtı ticareti yapan vergi levhalı olan insanların mesleki yeterlilik ve yetki belgesi alması gerekiyor. Kamunun ve özel sektörün sınırlı ölçüde çalıştığı bir dönemde bu belgelerin tamamlanması zor olmaktadır. Ayrıca ticaretin kısıtlı olduğu bir dönemde bazı galerici esnafımızın da ekonomik sıkıntıda olduğu bir gerçektir. Birçok konuda ödemeleri, beyanları erteleyen devletimizin bu konuda da erteleme yapması insanlarımızın menfaatinedir." - TOKAT