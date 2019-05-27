Son Dakika Haberleri: MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

4 saat önce

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu, System.String[]
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. MHP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur."


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:18 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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