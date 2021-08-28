MHP'den Gönen'e ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Gönen ilçesinde MHP teşkilatı, Ülkü Ocakları ve resmi daireleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Gönen İlçe Başkanı Hasan Akgün, ve yönetim kurulu üyeleri, Gönen'de İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç'ı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal'ı makamında ziyaret ettiler. MHP heyete daha sonra Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu'yu ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, "Ülkemiz ve ilçemiz yararına yapılacak her türlü işlerde desteğini hissettiğimiz MHP Gönen İlçe Başkanımız Hasan Akgün'den Allah razı Olsun. MHP İl Başkanımız Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin nazik ziyaretlerine çok teşekkür ederim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Her cuma günü çeşitli ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. Bugün de Gönen'de ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. Gönen Ticaret Borsası Başkanım İbrahim Mutlu'ya ziyaretlerimizde gösterdiği ilgi ve alakasından ötürü şükranlarımı sunarım" dedi. - BALIKESİR