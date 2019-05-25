Son Dakika Haberleri: MHP'den "Gönül Sofrası" temalı iftar programı

MHP'den "Gönül Sofrası" temalı iftar programı

2 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanlığınca 'Gönül Sofrası' temalı iftar programı düzenlendi.

MHP'den
MHP Erzurum İl Başkanlığınca 'Gönül Sofrası' temalı iftar programı düzenlendi.

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP MYK üyesi Adem Yurdigül, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, MHP Erzurum ilçe başkanları, MHP İl yönetim kurulu üyeleri, Türkav Erzurum temsilcisi Ümit Bozkurt, Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Mucip Gözeger ve bağlı şube başkanları, Kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu, Akademisyen hocalarımız, Basın mensubu arkadaşlarımız ve binlerce dava arkadaşlarımızın katılımıyla iftar programı yapıldı.

İftar sonrası MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, programa katılan misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra günün önemine binaen bir konuşma yaptı. İl Başkanı Karataş konuşmasında yenilenen İstanbul seçimlerine değinerek İstanbul'da yapılan sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantıları ve seçim çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Karataş, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın kürsüye gelerek misafirleri selamladıktan sonra ülke siyasi gündemini ve dış politika hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Aydın, bu bağlamda İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Program sonrası MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş misafirleri tek tek uğurladı. - ERZURUM
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:49 Kaynak: İHA
Aydın, Karataş, Erzurum, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu Palandöken'e Türkiye'nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak Çocukların Ölümüne Sebep Olan Mavi Balina Oyunu TBMM'nin Gündeminde! ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'den "Gönül Sofrası" temalı iftar programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]