MHP'den hayvanları ölen köylüler için yardım kampanyası - Son Dakika

MHP, orman yangınlarında hayvanları ölen köylüler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatılmıştır" dedi.