Son Dakika Haberleri: MHP'den İHA'ya üstün cesaret plaketi
Son Dakika Güncel MHP'den İHA'ya üstün cesaret plaketi - Son Dakika

MHP'den İHA'ya üstün cesaret plaketi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bölgede yaptıkları başarılı habercilik çalışmalarından dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ekibine üstün cesaret plaketi verdi.

MHP'den İHA'ya üstün cesaret plaketi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bölgede yaptıkları başarılı habercilik çalışmalarından dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ekibine üstün cesaret plaketi verdi.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, bölgede yaptıkları başarılı ve cesur haberler nedeni ile İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ekibine üstün cesaret plaketi verdi. Kayaalp, gazetecilik mesleğinin zor olduğunu ve bu zorluklara rağmen İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün başarılı bir şekilde habercilik yaptığını söyledi. Kayaalp, "Basında gösterdikleri üstün cesaretten dolayı Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi adına teşekkür ediyoruz. Bunu bütün arkadaşlarımız adına bu cesaretin devam etmesini diliyoruz. İnşallah hiçbir zaman yılmayacak, baskılara, tehditlere aldırmayacak şekilde devam edeceğinize inanıyoruz" dedi.


İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, plaket nedeniyle Kayaalp'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Milliyetçi Hareket Partisi, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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