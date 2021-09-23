MHP'den ihraç edilen Atila Kaya, zehir zemberek sözlerle partiyi bombaladı! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarıldığını açıkladı. Yalçın, partide hiyerarşik yapı bulunduğunu belirterek bazı kötü huylu kişilerin parti ve teşkilatta barınamayacağını dile getirdi.

KAYA'DAN SAYFA SAYFA AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, MHP'den ihraç edilmesinin ardından Twitter'dan sayfa sayfa açıklama yayınladı. MHP yönetimine Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek üzerinden yüklenen Kaya'nın sözleri siyaset gündemini yerinden oynattı.

MELİH GÖKÇEK'Lİ TEPKİ

Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Kaya, "Ülkücülük ancak MHP'de yapılır" diye haykıranlar, "MHP'de ancak Ülkücülük yapılır" da diyebilsinler istedim. Zira ne zaman ki MHP'de sadece Ülkücülük olur; işte o zaman Ülkücülük de sadece MHP'de olur! Ben ülkümü asla yitirmedim; onu sarayda arayanlar, yitirdiklerinin hal beyanında olanlardır. Bu Kafkaesk ihraç saçmalığı karşısında elbette savunma yapmayacağım; eylemlerini ülkücü akıl vicdan karşısında savunması gerekenler bu ipotekli iradenin sahibi ve onun emirber neferleridir; siyasi ümmetçiliğe karşı Türk milliyetçiliğinin doğal reflekslerini sergileyen birini, milliyetçilik temeli üzerine kurulmuş bir partiden atmak isteyenlerdir. MHP'yi AKP'ye muhtaç hale getirenler de, bu desteğin bedelini ülkücülüğe en uzak ve onur kırıcı şekilde ödeyenler de beni ihraç edenlerdir Bunu yapmaktan kendilerine gurur payı çıkartanlar, ülkücü fidanlara "Biz 'Melih Gökçek partimize şeref kazandırır' dedik, Atila Kaya'yı da ihraç ettik" derken de bakalım aynı hissi duyabilecekler midir? Belli ki; uğruna canların verildiği hareketi şahsi ikballerine basamak yapanlar, ülkücü muhayyilede nasıl muhafaza edileceklerine dair bir endişe taşımamaktadır. İhracın, benim için ödetilen bir bedel, kalanlar için ise gözdağı olarak düşünüldüğü açıktır görüp de sussunlar, bilip de söylemesinler diye" dedi.

İşte Atila Kaya'nın 17 sayfalık açıklamasının tamamı;