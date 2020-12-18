MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Enginyurt, DP'ye katıldı - Son Dakika

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Enginyurt, DP'ye katıldı

18.12.2020 13:45
MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Enginyurt, DP'ye katıldı, System.String[]

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, katılım dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Enginyurt'un ortaya koyduğu iradenin ülke ve millet adına kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Değerleri ve kurumlarıyla bir kurucu unsur ruhu içerisinde Türkiye'yi yeniden inşa edercesine bir iradeyi ve programı milletle buluşturmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Enginyurt'un partimize katılımı ve bu büyük mücadelede el ele, gönül birlikteliği içerisinde bu ideallere milletimizi kavuşturmak adına varlığı bizim için çok kıymetli. Türkiye'de dalga dalga dezenformasyon bültenleriyle insanımızın zihninin bulandığı noktada başka mecralarda siyasal mühendisliklerle çözüm arayanlara da irade ve akıl koyarak, öncülük yaptığı kanaati içerisindeyim."

Uysal, Enginyurt'un partiye katılımının hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Haklarımı helal ettim"

Enginyurt ise kendisi ve arkadaşlarının DP ailesine dahil edilmesine teşekkür ederek 41 yıl ülkücü hareket ve MHP'de mücadele ettiğini, 2 buçuk yıl önce de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den milletvekili seçildiğini anımsattı. MHP'den ihraç edilmesi sürecini de anlatan Enginyurt, "Ben bütün haklarımı helal ettim. MHP'de başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere bir hakkım varsa şahsım adına haklarımı helal ettim." dedi.

Uysal'ın daveti üzerine DP'ye katıldığını ifade eden Enginyurt, "Özellikle DP'yi seçtim çünkü biliyordum ki fırsatçılar, dedikoducular, müptezeller bir başka partiye geçmiş 'para, ihale aldı' diyeceklerdi. Ama DP'de vatanın bağrından çıkmış, bu ülkeyi cebinde 5 kuruşu olmamasına rağmen büyük Türkiye yapmak isteyen insanlarla bir oldum, bu da benim için şeref oldu." dedi.

"Cumhur İttifakı" veya "Millet İttifakı" diyenlerin düşmanı veya dostu olmadıklarını vurgulayan Enginyurt, şunları söyledi:

"Biz DP'liler olarak bu saatten itibaren dün olduğu gibi Türkiye'de DP'yi iktidar edeceğiz ve DP'li bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ülkenin dışarıda verdiği mücadelede hiçbir komplekse girmeyeceğiz, 'Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda' diyerek dış politikada Türkiye zayıf düşsün istemeyeceğiz. Türkiye'nin yanında yer alacağız ve hükümetin aldığı kararları da destekleyeceğiz, Libya tezkeresi de dahil buna. Bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz. Teröristi seven, koruyan bir anlayışa destek vermeyeceğiz. Her zaman 'Türkiye'de FETÖ'cü teröristle PKK'lı terörist arasında hiç fark yoktur.' diyeceğiz. Asla onların yanında yer almayacak karşı duracağız."

Enginyurt, konuşmasının sonunda şair Abdurrahim Karakoç'un "Kara haber" şiirini okudu.

Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Enginyurt, DP'ye katıldı - Son Dakika


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