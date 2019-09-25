MHP'den ilçelere çıkarma

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı, İl Başkanı Serkan Tok liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatlarını ziyaret etmek amacıyla ilçelere çıkarma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl



Başkanı Serkan Tok, hiç durmadan Lider Devlet Bahçeli'nin emrinde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.



Parti teşkilatı, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi İlçelerini ziyaret etti. Ziyaretler Akkışla, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye ve Bünyan İlçeleriyle devam edecek. Daha sonra Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Talas İlçeleri de ziyaret edilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde çalışmalara devam ediyoruz. İlçe teşkilatlarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Çalışmalarımız hız kesmeyecek.



İlçelerimizde teşkilatlarımızın her daim yanındayız. MHP olarak yaptığımız çalışmaları hem teşkilat mensuplarımız ile hemde vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Bununla birlikte Cumhur İttifakı ruhunu yaşatarak var



gücümüzle yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza katılan herkesten Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ