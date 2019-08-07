Son Dakika Haberleri: MHP'den İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret
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MHP'den İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

48 dakika önce

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve beraberindeki heyet İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretti.

MHP'den İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret, System.String[]
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve beraberindeki heyet İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretti.
Sohbet ortamında geçen ziyarette heyet, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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