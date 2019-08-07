MHP'den İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve beraberindeki heyet İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretti.
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:42 Kaynak: AA
ve beraberindeki heyet İskenderun
İlçe Jandarma
Komutanlığını ziyaretti.
Sohbet ortamında geçen ziyarette heyet, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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