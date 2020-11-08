MHP'den İspir çıkarması - Son Dakika

MHP'den İspir çıkarması

08.11.2020 13:01
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Gündeme dair konuların tartışıldığı ve yol haritalarının belirlendiği geleneksel MHP istişare toplantısı İspir'de devam etti.

Gündeme dair konuların tartışıldığı ve yol haritalarının belirlendiği geleneksel MHP istişare toplantısı İspir'de devam etti. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda "kazanan Türkiye olacak" teması belirleyici faktör olarak öne çıktı.

MHP İl Teşkilatının gelenek haline getirdiği istişare toplantısı İspir'de devam etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda ilçe teşkilatları da bir arada olma ve gündemi değerlendirme fırsatı buldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın öncülüğünde istişare toplantıları sürüyor. Hafta sonu İspir'e çıkarma yapan ve burada gündeme dair konuların tartışılıp yol haritasının belirlendiği toplantıda "MHP ve Türkiye" başlıkları masaya yatırıldı. MHP'nin ülke gündemine kayıtsız kalamayacağını ve önümüzdeki süreçte daha güçlü adımlarla "vatan müdafaası" başlığında parti teşkilatımızla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden MHP İl Başkanı Naim Karataş, "Önce Ülkem ve millettim demeye son nefesimize kadar devam edeceğiz. Soluksuz koşumuzu teşkilatımızı daha da güçlendirerek sürdüreceğiz.

Bütün oyunların üstesinden gelebilen bir MHP için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de öngörüleri ve feraseti sayesinde bu adımlarımızı daha sağlam şekilde atmayı bileceğiz. Ülkemizin kalkınması için oluşturduğumuz projelerimiz ve adımlarımız bu bağlamda öncelikle vatanımızın ebet müddet özgürlüğü ve bağımsızlığı için sürecektir" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya Tam Kadro Katılım

Erzurum'un ve ülkemizin sorunlarının konuşulup tartışıldığı Geleneksel MHP istişare toplantısına yoğun katılım sağlandı. Toplantıya katılım sağlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, MHP İspir Belediye Başkanı Ahmet COŞKUN, MHP Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İl yönetim kurulu üyeleri, MHP İspir ilçe başkanı Sinan Aydemir, Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Horasan İlçe Başkanı Köksal çerçi, ile diğer ilçe başkanları ve partililerinde katılımıyla gündeme dair konular ve yol haritası tartışılıp konuşuldu.

Aydın Ziyaretleri Sürdürüyor

Ülke gündemine dair yoğun mesai içinde olan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın gittiği yerde esnaf, çiftçi ve kurum-kuruluşları ziyaret etmeye devam ediyor. İspir Kaymakamını, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanını makamlarında ziyaret etti. Şehit Mustafa Karakaya'nın kabrini ziyaret ederek fidan dikme ve ağaçlandırma etkinliğine de katılan Aydın, esnaf ziyaretleriyle de sorunları yerinde dinledi.

Coşkun'dan Teşekkür

Geleneksel MHP istişare toplantısına ev sahipliği yapan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun katılımlarından dolayı MHP yönetimine teşekkürlerini iletti. Başkan Coşkun, "İstişare toplantımıza ve Şehir Mezarlığı düzenleme çalışmaları kapsamında İspir Belediyesi Tarım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen fidan dikme programına katılımları ile bizleri onurlandıran MHP Genel Başkan Yardımcımız Erzurum Milletvekilimiz Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanımız Naim Karataş, Uzundere Belediye Başkanımız Hilmi Aktoprak, MHP İl ve İlçe Teşkilatlarımızın başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması
MHP'den İspir çıkarması

Erzurum, Aydın, İspir, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'den İspir çıkarması - Son Dakika


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