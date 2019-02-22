Son Dakika Haberleri: MHP'den İstifa

MHP'den İstifa

27 dakika önce

MHP tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Hatay'ın Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti.

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MHP tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Hatay'ın Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti.

Toksoy, belediye binasında yaptığı basın açıklamasında, ihraç olması halinde ülkücü çevresinin partiye ve seçim sürecine zarar verebileceği düşüncesiyle büyük onur ve şeref duyduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Daha sonra Toksoy, beraberindekilerle Dörtyol İlçe Seçim Kuruluna giderek partisinden istifasına yönelik dilekçesini sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, MHP, Güncel
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