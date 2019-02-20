Son Dakika Haberleri: MHP'den İstifa Etti AK Parti'ye Geçti

MHP'den İstifa Etti AK Parti'ye Geçti

43 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Mahmut Kemal Demir, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

MHP'den İstifa Etti AK Parti'ye Geçti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Mahmut Kemal Demir, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığında düzenlenen törenle AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Mahmut Kemal Demir'e rozetini taktı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, " Mahmut Kemal kardeşimiz partimize üye olmak amacıyla gelmiştir, kendisi Milliyetçi Hareket Partisi merkez ilçe yönetiminden bugün öğleden önce istifa etmiştir. Ben partimize göstermiş olduğu teveccühünden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kendisiyle Karabükümüze güzel hizmetler yapacağız. Bu seçim zamanında bize vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Burhanettin hocamın yanında olmam gerektiğini hissettim"

Mimar Mahmut Kemal Demir Karabük'e ve ülkesine katkıda bulunmak için AK Parti'ye katıldığını ifade ederek, "Cumhur ittifakı ülkemiz için zorlu bir süreç, bu ittifakın ruhunu taşımamız lazım. Bu seçim sürecinde mevcut belediye başkanının; Burhanettin Uysal hocama yapmış olduğu saldırgan tavırları ve cumhur ittifakına gölge düşüren davranışlarından mütevellit ben şahsım adına rahatsızlık duydum, doğru ve akılcı kişiliğiyle Burhanettin hocamın bu seçim sürecinde yanında olmam gerektiğini hissettim. Bu MHP teşkilatına veya MHP seçmenine karşı ve zamanında görev aldığım hizmetlerime karşılık bir karar değildir" diye konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Kemal Demir, Karabük, AK Parti, Politika
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