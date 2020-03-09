MHP'den jandarmaların eğitim süresinin fiili hizmetten sayılması için kanun teklifi - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'den jandarmaların eğitim süresinin fiili hizmetten sayılması için kanun teklifi - Son Dakika

MHP'den jandarmaların eğitim süresinin fiili hizmetten sayılması için kanun teklifi

7 saat önce

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman jandarmaların bir yıllık eğitim süresinin fiili hizmet süresinden sayılması için kanun teklifi verdi.

MHP'den jandarmaların eğitim süresinin fiili hizmetten sayılması için kanun teklifi, System.String[]

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman jandarmaların bir yıllık eğitim süresinin fiili hizmet süresinden sayılması için kanun teklifi verdi.

Yönter'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre, Uzman Jandarma Kanunu'na tabi olarak çalışan uzman jandarmaların, atamadan önceki bir yıllık askeri eğitim süreleri, fiili hizmet süresinden sayılacak.

Teklifin gerekçesinde, subay ve astsubayların, harp okulu veya astsubay meslek yüksekokulunda geçen askeri eğitim süreleri fiili hizmet sürelerinden sayıldığı halde, uzman jandarmaların atamadan önceki bir yıllık askeri eğitim sürelerinin fiili hizmet sürelerinden sayılmadığı aktarılarak, uzman jandarmalar aleyhine yaşanan bu eşitsizliğin giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İzzet Ulvi Yönter, Jandarma, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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