Son Dakika Haberleri: MHP'den Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı

MHP'den Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı

1 saat önce

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

MHP'den Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı, System.String[]
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

MHP'nin Facebook ve Twitter hesaplarından, Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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