MHP'den Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı
1 saat önce
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.
MHP
'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.
MHP'nin Facebook
ve Twitter
hesaplarından, Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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