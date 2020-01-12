MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret - Son Dakika

MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret

6 saat önce

MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş ve beraberindekiler belediyeye bağlı müdürlükleri ziyaret etti.

MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret, System.String[]

MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş ve beraberindekiler belediyeye bağlı müdürlükleri ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Keşan İlçe Başkanı Yavaş, beraberinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Tarık Uysal ve MHP Keşan ile Yönetim Kurulu üyeleri Adnan İnan ve Necdet Çabuk Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman, İftaiye Müdürü Savaş Yiğit, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılınç ve Kademe Sorumlusu Hasan Paket ile görüştü.

Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Yavaş, ekiplere yaptığı çalışmalarda başarılar diledi.

AK Parti, Keşan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi
Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:22 İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Son Dakika
22:22 Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
22:22 İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması - Son Dakika
22:22 Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
22:15 Iğdır'a beklenen kar yağdı - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 22:25:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'den Keşan Belediyesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]