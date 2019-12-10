Son Dakika Haberleri: MHP'den Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'a tepki
Son Dakika Güncel MHP'den Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'a tepki - Son Dakika

MHP'den Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'a tepki

6 saat önce

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın belediye meclis toplantısında MHP'ye iftira attığını belirterek, özür dilemesi çağrısında bulundu.

MHP'den Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'a tepki, System.String[]

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın belediye meclis toplantısında MHP'ye iftira attığını belirterek, özür dilemesi çağrısında bulundu.

Kalkancı yaptığı açıklamada, geçen cuma yapılan Mudanya Belediye Meclis toplantısında MHP Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Bülent Erden'in CHP'nin 2014 ve 2019'daki seçim vaatleri arasında bulunan ancak yapılmayan cemevine ilişkin önerge verdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın bu önergeyle ilgili sözlerinde MHP'ye iftira bulunduğu savunan Kalkancı, şöyle devam etti:

"Koltuğa yeniden oturmak adına iki dönemdir cemevi projesiyle oy avcılığına çıkan Türkyılmaz, 'cemevi yapmak belediyenin görevi değildir' sözleriyle bu işten kurtulmaya çalışmakla birlikte, 'MHP tarafından böyle bir yazılı soru önergesi verilmesi sevindirici. Duvarlarına, kapılarına, camlarına çarpı konulan bir anlayıştan cemevine böylesine sahip çıktığınız için de teşekkür ederim' sözleriyle Türk milliyetçilerine ağır bir iftira atmıştır."

Kalkancı sözleri nedeniyle Türkyılmaz'ı özür dilemeye davet etti.

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Bursa, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti
MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:43:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'den Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'a tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]