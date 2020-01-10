MHP'den muhtarlık ofislerinde kullanılan su için önerge - Son Dakika
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MHP'den muhtarlık ofislerinde kullanılan su için önerge

7 saat önce

İZMİR'deki bazı mahalle muhtarları ile bir araya gelen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, muhtarlıklarda kullanılan suyun 7 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olması için önerge vereceklerini söyledi.

MHP'den muhtarlık ofislerinde kullanılan su için önerge, System.String[]

İZMİR'deki bazı mahalle muhtarları ile bir araya gelen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, muhtarlıklarda kullanılan suyun 7 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olması için önerge vereceklerini söyledi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Konak'taki otelde düzenlenen toplantıda, bazı mahalle muhtarları ile buluştu. Toplantıda muhtarların sorunlarına değinen MHP'li Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne muhtarlık ofislerinde kullanılan suyun 7 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olmasını, kalan kısmının ise normal tarifeye göre düzenlemesini teklif edeceklerini belirtti. Osmanağaoğlu, "Halkçı siyaset martavalları ile işbaşı yapıp, halkçılığını metroda verdiği düzmece pozlara indirgeyenlerin, bu teklifimize karşı ne yapacağı da bizim açımızdan merak konusudur. Tunç bey, internet üzerinden alacağı retweet ve beğeniler üzerine bir başarı hikayesi inşa edebileceğini düşünmekte. Fakat bir siyasetçi için esas ölçü birimi, halkın beğenisini kazanmaktır" diye konuştu.

İzmir'de yakın zamanda yaşanan su kesintilerini de hatırlatan MHP'li Osmanağaoğlu, "2019'un son günlerinde su kesintileri 3 güne varmaya başlayınca vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını yağmur suyu ile karşıladı. Karabağlar'da vatandaşlarımız su tankerlerinin önünde kuyruk oluşturdu" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerde de bulunan Osmanağaoğlu, " Seferihisar'ın eski belediye başkanı Tunç Soyer, borçları bahane ederek, 500 milyon rayiç bedel biçilen belediye taşınmazlarını 119 milyona satmıştır. Fakat buna rağmen kendisi İzmir'in zirvesine tırmanırken, eski belediyesine 150 milyonluk borç bırakmıştır. Aylardır maaş alamayan çalışanlar, bu durumdan şikayet ettiklerinde, mevcut belediye başkanı, selefi olan Soyer'i suçlamaktadır. Kendisi de bir CHP'li olan mevcut başkan, Tunç Soyer'in giderayak Seferihisar Belediyesi'ne aldığı 500 bankamatik memur sebebiyle korkunç bir finansal bataklığa düştüklerini ileri sürmektedir. Kısacası Tunç Soyer'in zengin çocuk şımarıklığıyla yaptığı bu işlemler, şimdi ayağına dolanmaktadır. Tunç Soyer, FETÖ'nün yöneticisi olduğu yönünde kuvvetli ve somut deliller bulunan Urla eski Belediye Başkanı Burak Oğuz'a sahip çıkmaktadır. İçişleri Bakanlığı'mızın kanuni olarak üzerine düşeni yapması ve ilçe kaymakamını kayyum olarak ataması sebebiyle Tunç Soyer isyan bayrağı açmıştır" diye konuştu.


Milletvekili, İzmir, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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