MHP'den Özyiğit ve Oral'a anlamlı ziyaret - Son Dakika

MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz ve beraberindeki heyet, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Namık Öz ve beraberindeki heyet, bir süre önce babalarını kaybeden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Altınova'da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Oral, "Cumhur İttifakının değerli ortağı MHP İl Başkanı Namık Öz ve MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve yönetici arkadaşlarımız misafirimiz oldu. Gündemimiz tabii ki millet ve memleket oldu. Yalova'mız, Altınova'mız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - YALOVA