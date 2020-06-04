MHP'den 'polis elektroşok cihazı kullansın' teklifi - Son Dakika

MHP'den 'polis elektroşok cihazı kullansın' teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, polislerin elektroşok cihazı kullanabilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

MHP'den 'polis elektroşok cihazı kullansın' teklifi, System.String[]

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, polislerin elektroşok cihazı kullanabilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

MHP'li Öztürk'ün, TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklifte 'Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. 3 maddelik yasa teklifi ile değişik ülkelerde de kullanılan elektroşok cihazını Türkiye'de görev yapan polislerin de kullanmasının önünü açıyor.

Yasa teklifi hakkında açıklama yapan Öztürk, "Kanun teklifimizin hazırlanmasındaki temel neden; fiili saldırıya maruz kalan polislerimizin ateşli silahtan önce, uyarıcı ve caydırıcı teçhizata sahip olması, ateşli silah kullanımına bağlı istenmeyen olayların önlenmesini, yine polislere saldıran ve direnen şüpheli şahısların direncini kırılabilmesi ve sahada görev yapan polisimizin kullandığı teçhizat bakımından güçlendirilmesini amaçlamaktadır" dedi.

MHP'li Öztürk, kolluk kuvvetlerinin ağır şartlarda görev yaptıklarına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Günümüzde emniyet güçlerimiz çok ağır şartlar altında görev yapmaktadır. Polisimiz bir yandan mesleğini iyi icra edebilmek için gayret gösterirken, diğer yandan da sorumluluklarını ve göreviyle ilgili hukuki süreçleri gözetmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere; özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde iş yükü artan güvenlik güçlerimize yönelik fiziki saldırılarda da artış söz konusudur. Emniyet güçlerimize yönelik artan fiili saldırılardan da görülmektedir ki; toplumsal güvenliğin sağlanması ve suçla mücadele etmeleri konusunda, güvenlik kuvvetlerine yeteri kadar etkili ve caydırıcı hukuki yetkilerin tanınmasının yanında, yeni teçhizatların kullanılması ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda; halen çok sayıda demokratik ve gelişmiş ülkenin, elektroşok cihazı olarak tanımlanan teçhizatı güvenlik birimlerince kullandığını görmekteyiz."

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, İsviçre gibi ülkelerde söz konusu cihazın kullanıldığını kaydeden Öztürk, "50'yi aşkın ülkenin elektroşok cihazını kulanım amaçlarına bakıldığında; yanlışlıkla ateş alan silahla yaralama veya ölümle sonuçlanabilen olayların önüne geçilmesi, polise yönelik herhangi bir fiili saldırıda ateşli silahtan önce uyarıcı ve caydırıcı niteliğinin gözetilmesi gibi önemli nedenlerin olduğu görülmektedir. Konu bu kapsamda değerlendirildiğinde; elektroşok cihazının, ülkemiz emniyet güçleri tarafından da kullanabilmesiyle çok sayıda istenmeyen olayın da önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.


Halil Öztürk, Milletvekili, Kırıkkale, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'den 'polis elektroşok cihazı kullansın' teklifi - Son Dakika

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