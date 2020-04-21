MHP'den Ramazan'da 800 aileye alışveriş kartı - Son Dakika
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MHP'den Ramazan'da 800 aileye alışveriş kartı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı Ramazan Ayı'nda her hafta 200 aileye toplamda 800 aileye gıda yardımında bulunacak.

MHP'den Ramazan'da 800 aileye alışveriş kartı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı Ramazan Ayı'nda her hafta 200 aileye toplamda 800 aileye gıda yardımında bulunacak.


Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, partinin Günaydın Mahallesi'ndeki yeni binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, korona virüs salgını nedeniyle şu ana kadar ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, enfekte olan vatandaşlara ise şifa dileklerinde bulundu.


Başkan Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendilerine ulaşan maske ve eldivenleri özellikle Belediyelerin ulaşmadığı kırsal mahalleler ile Bandırma'da maske ve eldiven dağıtımı yapılmamış mahallelere ulaştırmaya başladıklarını ifade ederek, "4 bin maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdik. Temin noktasında daha maske ve eldiven gelecek. Onları da dağıtımını vatandaşlarımıza gerçekleştireceğiz. Bandırma'da Levent Mahallemize hiç maske gitmemiş. Arkadaşlarımız Levent Mahalle Muhtarlığı önünde maske dağıtımı yapmaktalar. Ayrıca kırsal mahallelerimize de dağıtım yapmaya başladık. Bunun yanısıra Ramazan ayı nedeniyle her hafta 200 aileye olmak üzere toplamda 800 aileye alışveriş kartları vereceğiz. Bu dağıtımlarımızda asla ve asla siyasi hedef gözetmiyoruz. Tek hedefimiz Allah rızasıdır. Salgın, Ak Partili, MHP'li, CHP'li, sünni, alevi ya da Türk Kürt diye ayrım yapmaz" dedi.


MHP'li Bozkurt, salgın nedeniyle devletin her kesime desteklerinin sürdüğünü ifade ederek kendilerine ulaşan talepleri de yetkili makamlara iletmekte köprü vazifesi gördüklerini ve "Bu kapsamda esnafa, iş dünyasına ödenen kredilerin daha da yaygınlaşması, herkesin ulaşabileceği koşullarda verilmesi konusunda yoğun talep alıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Bandırma, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:41 Kaynak: İHA

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