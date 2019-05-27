Son Dakika Haberleri: MHP'den Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

MHP'den Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu, System.String[]
Gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

MHP'den yapılan açıklamada, "Gerek köşe yazıları, gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:24 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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