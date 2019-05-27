MHP'den Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu
1 saat önce
Gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:24 Kaynak: İHA
Gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
MHP'den yapılan açıklamada, "Gerek köşe yazıları, gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - ANKARA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz
MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma