Son Dakika Haberleri: MHP'den savunma için "Gaziantep" çağrısı
Son Dakika Güncel MHP'den savunma için 'Gaziantep' çağrısı

MHP'den savunma için "Gaziantep" çağrısı

6 saat önce

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, savunma sanayi yatırımlarının Gaziantep'te de yapılması için çağrıda bulundu.

MHP'den savunma için

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, savunma sanayi yatırımlarının Gaziantep'te de yapılması için çağrıda bulundu.


MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada Gaziantep'in savunma sanayi için hazır olduğunu belirterek, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, savunma sanayi, uzay ve otomotiv gibi ileri teknoloji gerektiren sektörel yatırımlar birkaç ilde yoğunlaşmış durumdadır. Bu iller arasında Gaziantep'in olmaması şehrimiz ve ülkemiz açısından ciddi bir eksikliktir. Yatırımların sürdürülebilirliğinin temel koşulu, ihtiyaçların yurt içindeki firmalardan karşılanması ve yan sanayi payının yükseltilmesidir. Gaziantep'te savunma sanayi için gerekli hazırlıklar ve altyapı mevcuttur. Gaziantep'teki oda ve OSB başkanlarının gayret ve girişimleriyle 120 bin metrekarelik bir savunma sanayi bölgesi hazırlanmıştır. Devletimizi ve ekonomimizi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan ürünler için, devletimizin yerli üretime vereceği alım garantisiyle Gaziantepli sanayicilerimiz, yerli ve milli üretime yapacağı yatırımlarla kadirşinaslığını gösterecektir" dedi.


Taşdoğan, Gaziantep'in sanayi altyapısının da Gazianteplinin zekasının da savunma sanayiyi imal edebilecek büyüklükte olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP

Milletvekili, Gaziantep, Türkiye, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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