MHP'den şehitler anıtı talebi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım Meclis Üyesi İhsan Bilgili Bursa'ya şehitler anıtı yapılmasını talep etti.

MHP'li meclis üyesi İhsan Bilgili Bursa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 98. yıldönümünü kutladı. Bilgili, "Bursa, 8 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 2 yıl 2 ay 2 gün düşman işgali altında kaldıktan sonra kahraman Türk Ordusu tarafından Deliçay-Hacivat köprüsü civarında verilen muharebe sonucu 11 Eylül 1922'de kurtarılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bilgili, daha önce talepte bulunduğu anıtların yapılmasını tekrar gündeme getirdi.

Bilgili, "Ancak Bursa'ya ve şehitlerin verildiği yer olan Yıldırım'a kurtuluşu temsil eden şehitler anıtı ve kurtuluş anıtı yapılması uygun olacaktır. Bu hususta Yıldırım Belediye Başkanlığına 1 Temmuz 2015 tarihinde MHP Meclis Grubu olarak yazılı önerge verdik. Tarihi ve vicdani bir borcun ödenmesi ve gelecek nesillere milli tarih şuuru kazandırmak bakımından, Deliçay-Hacivat köprüsü civarına kurtuluş anıtı yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda Bursa valisi, Bursa Büyükşehir Belediye başkanı, Yıldırım Belediye başkanı ve yeni seçilen Bursa milletvekillerinden destek bekliyoruz" dedi. - BURSA